https://fr.sputniknews.africa/20240625/le-but-dattaque-a-sebastopol-est-de-saper-le-modele-de-developpement-russe-1067219557.html

Le but d'attaque à Sébastopol est de "saper le modèle de développement russe"

Le but d'attaque à Sébastopol est de "saper le modèle de développement russe"

Sputnik Afrique

L'Occident tente ainsi "de bouleverser l'équilibre et d'affaiblir l'État russe", avance auprè de Sputnik Shadi Shalala, analyste arabe. 25.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-25T15:27+0200

2024-06-25T15:27+0200

2024-06-25T15:29+0200

donbass. opération russe

sébastopol

attaque

frappe de missile

russie

occident

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/17/1067193302_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_5da552320d707f9cb8117d4c1f56c390.jpg

"Saper le modèle de développement russe, qui est différent des principes occidentaux": tel est le but des attaques terroristes à Sébastopol et au Daghestan, selon Shadi Shalala.La Russie connaît "des succès sans précédent, que ce soit dans son opération militaire en Ukraine, dans l’économie ou dans la vie publique", assure-t-il. "C'est pourquoi l'Ukraine et ses tuteurs tentent de toutes leurs forces de bouleverser cet équilibre et d'affaiblir l'État russe", développe l'expert des affaires russes pour Sputnik.Le régime de Kiev "n’a pas réussi à vaincre la Russie de l’extérieur et tente donc de la saper de l’intérieur en commettant des attaques terroristes et des crimes similaires".

sébastopol

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sébastopol, attaque, frappe de missile, russie, occident, opinion