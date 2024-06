https://fr.sputniknews.africa/20240625/ces-pays-africains-participent-au-1er-tournoi-mondial-des-cadets-militaires-en-russie-1067219390.html

Ces pays africains participent au 1er Tournoi mondial des cadets militaires en Russie

Ces pays africains participent au 1er Tournoi mondial des cadets militaires en Russie

Sputnik Afrique

De jeunes athlètes vont s'affronter dans diverses épreuves sportives dans la ville russe de Toula, à l'occasion du premier Tournoi préuniversitaire mondial du... 25.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-25T15:27+0200

2024-06-25T15:27+0200

2024-06-25T15:27+0200

russie

sport

toula

cadets

jeunesse

militaires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/03/1061046353_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b28583c4229723c202beb462a5485103.jpg

Les athlètes du Mozambique et du Burkina Faso prennent part au premier Tournoi préuniversitaire mondial du sport militaire. Ce tournoi se tient en Russie du 24 au 30 juin sous l'égide du Conseil international du sport militaire (CISM) qui réunit 140 pays.Plus de 500 jeunes qui formeront l'élite militaire de leur pays ont été accueillis à Toula, à 200 km au sud de Moscou, par le gouverneur par intérim Dmitri Miliaïev, relate la chaîne de télévision russe Pervy Toulski.Ils participeront à des épreuves d'athlétisme, de natation, de volley-ball, de tir et de boxe, du 24 au 29 juin. Les cadets auront également l'occasion de participer à un programme culturel et de visiter divers musées de la ville.La Russie a déjà mis en place d'autres compétitions réservées aux personnels des armées, comme les célèbres Jeux militaires internationaux. L'édition 2022 s'était déroulée sur le sol de 12 États, avec la participation de plus d’une trentaine de pays au total.Le 23 juin dernier, la ville russe de Kazan avait également clôturé les Jeux des BRICS, auxquels avaient participé 5.000 athlètes venus de 90 pays.

russie

toula

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sport, toula, cadets, jeunesse, militaires