Assimi Goïta à Ouagadougou: "visite d’amitié et de travail"

Sputnik Afrique

Le dirigeant malien rencontrera son homologue burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré. 25.06.2024, Sputnik Afrique

mali

burkina faso

alliance des états du sahel (aes)

"Les deux chefs d’État discuteront des questions d’intérêt commun, notamment le renforcement des relations de coopération dans les secteurs économique, sécuritaire et diplomatique", ainsi que les sujets relatifs à l’Alliance des États du Sahel, précise la présidence du Mali. "Cette visite marque une étape importante dans le partenariat entre le Mali et le Burkina Faso, illustrant la volonté des deux pays de travailler ensemble."Au Burkina, la population a réservé un accueil "patriotique et révolutionnaire": au colonel Goïta.

