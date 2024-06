https://fr.sputniknews.africa/20240624/nouvelle-flambee-de-violences-en-nouvelle-caledonie---video-1067199883.html

Nouvelle flambée de violences en Nouvelle-Calédonie - vidéo

De nouvelles protestations ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie, les manifestants mettant en place des barrages sur les routes, rapporte le Haut-Commissariat dans... 24.06.2024, Sputnik Afrique

Des affrontements entre les indépendantistes et les forces de l'ordre ont eu lieu le 24 juin dans plusieurs points de l'archipel de Nouvelle-Calédonie, qui a le statut de collectivité d'outre-mer à statut particulier de la France, rapporte le Haut-Commissariat dans un communiqué.Des manifestants ont été aperçus avec des drapeaux kanaks ou brandissant des pancartes proclamant "Non au dégel, ici c'est kanak", en référence au projet de loi français prévoyant d'élargir le corps électoral calédonien.Des émeutiers ont bloqué les routes. La police a entrepris des déblaiements à Nouméa, Païta, au Mont-Dore et à Dumbéa.Des protestations avaient débuté en Nouvelle-Calédonie à la mi-mai, pour contester le projet de loi constitutionnelle sur le dégel électoral. Ces émeutes ont fait neuf morts, dont deux gendarmes. 1.493 individus ont été interpellés depuis le début des évènements.

