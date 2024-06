https://fr.sputniknews.africa/20240624/lukraine-et-les-etats-unis-devront-repondre-directement-de-lattaque-sur-une-plage-de-sebastopol-1067198522.html

L'Ukraine et les États-Unis devront répondre directement de l'attaque sur une plage de Sébastopol

Les frappes contre des civils sont contraires à la Convention de Genève. Une circonstance aggravante s’y ajoute: l’attaque a eu lieu le jour d'une fête... 24.06.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103367/49/1033674923_0:12:3334:1887_1920x0_80_0_0_4b8c25d462ea1a9b4389955be1c4015e.jpg

L'Ukraine et les États-Unis devront répondre directement de l'attaque sur une plage de Sébastopol, avance David Garcia."En outre, il faut tenir compte du fait que Sébastopol est la base principale de la flotte russe de la mer Noire. Autrement dit, nous avons plusieurs moments symboliques. Les frappes ont été coordonnées, et le fait qu'elles aient été dirigées contre des civils est particulièrement préoccupant. Cela pourrait constituer un motif d'examen par la Cour pénale internationale", dit-il.Les forces armées ukrainiennes ont frappé la ville de Sébastopol avec 5 missiles ATACMS à sous-munitions le 23 juin, a rapporté le ministère russe de la Défense. 4 missiles ont été interceptés, tandis que "la détonation de la tête du cinquième missile américain en l'air a fait de nombreuses victimes parmi les civils à Sébastopol". Selon le dernier bilan, l’attaque a fait 4 morts, dont 2 enfants, et plus de 150 blessés.

