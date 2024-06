https://fr.sputniknews.africa/20240624/limplication-des-etats-unis-dans-lattaque-contre-sebastopol-est-indeniable-selon-moscou-1067199278.html

L’implication des États-Unis dans l’attaque contre Sébastopol est indéniable, selon Moscou

L’implication des États-Unis dans l’attaque contre Sébastopol est indéniable, selon Moscou

Sputnik Afrique

Washington et ses satellites ont créé le régime néonazi de Kiev, mènent la guerre contre la Russie et l’encouragent à commettre des actes de terrorisme, tuant... 24.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-24T13:18+0200

2024-06-24T13:18+0200

2024-06-24T13:18+0200

russie

crimée

kiev

sébastopol

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/18/1067198903_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_56ca021a2d9704f3e385fdc919cee764.jpg

Moscou appelle une fois de plus les organisations internationales à évaluer correctement la nouvelle atrocité du régime de Kiev et de l’Occident et promet que la réponse à ce crime suivra.

russie

crimée

kiev

sébastopol

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, crimée, kiev, sébastopol