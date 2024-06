https://fr.sputniknews.africa/20240624/legypte-condamne-les-attaques-terroristes-au-daghestan-russe-1067203671.html

L'Égypte condamne les attaques terroristes au Daghestan russe

Les autorités égyptiennes ont marqué leur solidarité envers la Russie et dénoncé toutes formes de terrorisme, après les attentats du 23 juin ayant endeuillé la... 24.06.2024, Sputnik Afrique

Le Caire apporte son soutien à Moscou et aux victimes des attentats de Derbent et Makhatchkala, dans le Caucase russe, a déclaré ce lundi 24 juin le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué.Le 23 juin au soir, des terroristes avaient attaqué deux églises orthodoxes, deux synagogues et un poste de la police routière, à Derbent et Makhatchkala, dans la république russe du Daghestan. Quinze agents des forces de l'ordre, ainsi que quatre civils, dont un prêtre orthodoxe, ont été victimes de ces attaques.Les forces de sécurité ont tué cinq assaillants.

