La flotte du Pacifique effectue des tirs d'entraînement dans deux mers - vidéo

La flotte russe du Pacifique a participé à des exercices maritimes en mers du Japon et d'Okhotsk, effectuant des manœuvres de camouflage et des tirs... 24.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-24T17:11+0200

Le ministère russe de la Défense russe a publié une vidéo d'exercices en mers du Japon et d'Okhotsk. Les marins se sont notamment entraînés à organiser du camouflage à l'aide d'écrans de fumée, pour se protéger contre les bateaux sans pilote.Des hélicoptères embarqués Kamov Ka-27PS ont effectué des missions de reconnaissance et des recherches des forces ennemies en mer.Les groupes navals ont ensuite simulé un engagement contre les navires ennemis, en effectuant des tirs d'artillerie. Des systèmes de missiles anti-aériens ont aussi été utilisés pour neutraliser les attaques aériennes et navales.

