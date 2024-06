https://fr.sputniknews.africa/20240624/frappe-meurtriere-par-atacms-contre-sebastopol-il-sagit-dune-veritable-attaque-terroriste-1067195739.html

Frappe meurtrière par ATACMS contre Sébastopol: "il s'agit d'une véritable attaque terroriste"

Frappe meurtrière par ATACMS contre Sébastopol: "il s’agit d’une véritable attaque terroriste"

Le 23 juin, une attaque de

"Il s’agit d’une attaque terroriste typique. Et, bien sûr, pas seulement le régime de Kiev et les forces armées ukrainiennes ont quelque chose à voir avec cela", développe Vassili Dandykine en pointant la frappe guidée par les Américains : "c’est leur missile, leur mission de vol".L’attaque "ne sera malheureusement pas la dernière", souligne-t-il et demande une réponse "beaucoup plus dure".Selon l’analyste, pour les Américains, la ville de Sébastopol "est encore plus emblématique que le pont de Crimée. C’est à Sébastopol qu’a commencé le printemps de Crimée (événements qui ont débouché sur le rattachement de la Crimée à la Russie en 2014, ndlr)".

