Crise Niger-Bénin: deux anciens Présidents béninois se rendent à Niamey pour tenter une médiation

Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi devraient arriver dans la capitale nigérienne ce 24 juin, selon un communiqué. 24.06.2024, Sputnik Afrique

Ils veulent échanger "avec les responsables nigériens au plus haut niveau afin de contribuer à rétablir les relations cordiales, fraternelles et mutuellement avantageuses" entre les deux pays. Les autorités nigériennes "ont marqué leur accord", toujours selon le communiqué.Ces derniers mois, les relations entre le Niger et le Bénin sont au plus bas. Les tensions s’articulent autour du transport du pétrole nigérien via un pipeline vers un port béninois.De plus, Niamey accuse Porto-Novo d’héberger des soldats français à proximité de la frontière commune. Ces militaires étrangers "entraînent des terroristes", avait affirmé le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine en commentant la décision du gouvernement de maintenir la frontière fermée.

