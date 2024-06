Attaques terroristes dans le #Daghestan russe: l’essentiel à cette heure:



▪️ Six militants ont été éliminés, selon une source de Sputnik;



▪️ Plus de 15 policiers et plusieurs civils ont été victimes des attentats;



▪️ Les forces de sécurité travaillent sur les lieux, des armes…