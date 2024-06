https://fr.sputniknews.africa/20240623/visite-historique-du-president-malien-a-sikasso-plusieurs-infrastructures-ouvertes-1067188571.html

Visite "historique" du Président malien à Sikasso: plusieurs infrastructures ouvertes

"Pour la région, cette visite marque le tournant du siècle", a relaté la présidence sur ses réseaux sociaux.

Il a posé la première pierre de l'université polyvalente qui a vocation de "changer l’avenir de l’enseignement supérieur du pays". À terme, l'établissement proposera plusieurs cursus pour combler les besoins du marché du travail national et favorisera la recherche et l’innovation. Le chef d'État a inauguré le stade rénové Babemba Traoré. Cette infrastructure sportive est désormais conforme aux normes de la CAF. Il a procédé au lancement officiel d'un "ambitieux plan de réponse contre l'insécurité alimentaire". Les mesures comprennent entre autres la distribution d'aliments pour le bétail, la volaille et le poisson, ainsi que la restauration de terres dégradées et des périmètres maraîchers. Il a inauguré des infrastructures routières, à savoir l'échangeur et le viaduc pour permettre de réduire les embouteillages et renforcer la sécurité routière dans la ville de Sikasso. Assimi Goïta a partagé un repas de cohésion avec les Forces de défense et de sécurité et a rencontré les autorités administratives et coutumières de la région.

