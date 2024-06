https://fr.sputniknews.africa/20240623/visas-schengen-le-top-5-des-pays-qui-en-refusent-le-plus-aux-algeriens-1067191426.html

Visas Schengen: le Top 5 des pays qui en refusent le plus aux Algériens

Comptant parmi les grands demandeurs de visas Schengen dans le monde, les Algériens ont fait face à un taux de refus particulièrement élevé en 2023, notamment... 23.06.2024, Sputnik Afrique

Ils sont ainsi la nationalité africaine dont les visas ont été refusés le plus, selon les données du site Schengen News. Le nombre total de visas Schengen refusés aux Algériens a atteint 166.260 en 2023.La France a rejeté le plus de demandes, soit 93.151 ou 56% de l’ensemble des visas rejetés pour les ressortissants d'Afrique.En 2022, l'Algérie a battu le record de refus de visas pour chaque pays de l'espace Schengen. Elle a ainsi dépassé les autres pays de l'Afrique du Nord, dont le Maroc, la Tunisie et l'Égypte.

