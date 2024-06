https://fr.sputniknews.africa/20240623/les-houthis-disent-avoir-attaque-5-navires-lies-a-israel-a-haifa-et-dans-la-mer-mediterranee-1067179325.html

Les Houthis disent avoir attaqué 5 navires liés à Israël à Haïfa et dans la mer Méditerranée

Les Houthis disent avoir attaqué 5 navires liés à Israël à Haïfa et dans la mer Méditerranée

Sputnik Afrique

L’opération a été menée à l’aide de drones, conjointement avec des groupes chiites de la résistance islamique en Irak, a indiqué le service de presse militaire... 23.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-23T08:16+0200

2024-06-23T08:16+0200

2024-06-23T08:16+0200

houthis

haïfa

israël

attaque

drone

palestine

yémen

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103936/46/1039364636_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_c466740c6d52f584305283e19cb3ab12.jpg

Plus tard, les forces navales britanniques ont fait état d’une attaque au drone visant un bateau près des côtes yéménites, à environ 120 km d’Al-Hodeïda.Le mouvement Ansar Allah (Houthi) au pouvoir dans le nord du Yémen, qui contrôle la majeure partie de la côte yéménite de la mer Rouge, a précédemment annoncé son soutien à la Palestine et son intention d'attaquer tout navire associé à Israël.Il a appelé les autres pays à rappeler leurs équipages et à ne pas les approcher dans la mer. Dans le même temps, ils ont déclaré qu'ils ne portaient pas atteinte à la liberté de navigation dans la région ni aux navires d'autres pays. Au milieu des attaques, certaines entreprises ont décidé de suspendre leurs expéditions via la mer Rouge.

haïfa

israël

palestine

yémen

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

houthis, haïfa, israël, attaque, drone, palestine, yémen