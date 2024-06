https://fr.sputniknews.africa/20240623/le-tourisme-est-un-vecteur-de-paix-partout-dans-le-monde-selon-la-ministre-ethiopien-du-tourisme-1067179214.html

"Le tourisme est un vecteur de paix partout dans le monde", selon la ministre éthiopien du Tourisme

Nasise Challi a ainsi commenté auprès de Sputnik Afrique les inquiétudes selon lesquelles les grands médias créent souvent une image très déformée en... 23.06.2024, Sputnik Afrique

Pour elle, "il est important de prôner la vérité et des informations précises les uns sur les autres et que les autres dans le monde fassent de même, car tous les êtres humains partagent les mêmes aspirations". Or, la collaboration dans la promotion et l'éducation mutuelle des habitants des pays BRICS "aiderait à combler les différences culturelles et les stéréotypes qui accompagnent ces différences", conclut la ministre.

