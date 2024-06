https://fr.sputniknews.africa/20240623/le-rwanda-est-pret-a-entrer-en-guerre-avec-la-republique-democratique-du-congo-1067182792.html

Le Rwanda est "prêt" à entrer en guerre avec la République démocratique du Congo

"Nous sommes prêts à nous battre. Nous n’avons peur de rien", a affirmé auprès de France 24 le Président de ce pays, Paul Kagame, au sujet des relations... 23.06.2024, Sputnik Afrique

Il a ensuite répondu aux accusations du Président congolais, Félix Tshisekedi, portées contre le Rwanda voisin, d'avoir organisé "un génocide" dans l'Est de la RDC.En réponse, Paul Kagame a à son tour accusé son homologue d'orchestrer la renaissance d'une "idéologie génocidaire" dans l'Est de la RDC, visant les Tutsis congolais.De plus, il a refusé de confirmer la présence de soldats rwandais sur le sol congolais, proposant plutôt de s'interroger sur les "causes profondes du problème".

