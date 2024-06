https://fr.sputniknews.africa/20240623/journee-de-larbre-a-ouagadougou-une-centaine-de-plants-mis-en-terre-par-des-burkinabes-et-russes-1067189138.html

Journée de l’arbre à Ouagadougou: une centaine de plants mis en terre par des Burkinabès et Russes

Des goyaviers, des baobabs et d’autres espèces locales ont été plantées dans le jardin de la délégation spéciale du 12e arrondissement. 23.06.2024, Sputnik Afrique

L'objectif de cette action est de contribuer à la préservation et à la protection de l'environnement, a précisé l’association russo-burkinabè African Initiative qui a appuyé cet effort. Son président a souligné que ce geste a aussi permis de sensibiliser les populations sur l’importance de sauvegarder l’environnement pour les générations futures. La mission a été parrainée par l'ambassadeur russe et la mairie du 12e arrondissement d'Ouagadougou, et soutenue par plusieurs associations.

