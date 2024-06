https://fr.sputniknews.africa/20240623/e-qui-change-cest-que-les-ukrainiens-sont-beaucoup-moins-motives-1067181875.html

"Сe qui change, c'est que les Ukrainiens sont beaucoup moins motivés"

C'est le constat que fait auprès de Sputnik Afrique le commandant de l'unité Normandie-Niémen dans le Donbass, lui-même Français né à Lougansk et se battant...

Avec un moral plombé, même l'arrivée du régiment Azov* en renfort n'a pas changé la donne sur l'axe d'Avdeïevka, poursuit-il. Et d'ajouter qu'il a vu des combattants et même des officiers de cette unité nationaliste se rendre. Suite aux succès des troupes russes dans la région de Donetsk "la situation est devenue beaucoup plus calme" dans sa capitale, ajoute M.Munier. En effet, la prise d'Avdeïevka a permis de repousser l'ennemi qui l'utilisait comme terrain pour pilonner Donetsk avec des canons français CAESAR et des Vampires tchèques. Cependant, il y a encore des arrivées de missiles de type HIMARS, a noté M.Munier. *Organisation terroriste interdite en Russie

