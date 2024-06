https://fr.sputniknews.africa/20240623/caucase-russe-un-poste-de-police-vise-a-makhatchkala-une-sinagoge-en-flammes-a-derbent-1067192540.html

Caucase russe: un poste de police visé à Makhatchkala, une sinagoge en flammes à Derbent

Caucase russe: un poste de police visé à Makhatchkala, une sinagoge en flammes à Derbent

Sputnik Afrique

Des inconnus ont tiré sur une synagogue et une église orthodoxe à Derbent, au Daghestan. Un policier a trouvé la mort dans l'incident et un autre a été blessé... 23.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-23T18:25+0200

2024-06-23T18:25+0200

2024-06-23T18:42+0200

russie

caucase

derbent

makhatchkala

tirs

incendie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/17/1067192335_0:46:576:369_1920x0_80_0_0_f1c38d43ad9f1b365f6fb2ded6a520a8.png

Un poste de police routière a été visé par des tirs à Makhatchkala, également dans le Caucase russe, à 125 kilomètres de Derbent. Selon le ministère régional de l'Intérieur, un policier a été tué et six autres blessés. Le prêtre d'une église de Derbent et un agent de sécurité d'une église de Makhachkala ont été tués, d'après les autorités locales.Une unité de crise a été mise en place au Daghestan suite à ces incidents, a déclaré le chef de la république, Serguei Melikov.Sur fond d'attaques au Daghestan, une personne a trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans des tirs à la frontière entre la Russie et l'Abkhazie (Caucase du Sud), ont annoncé les autorités locales.

russie

caucase

derbent

makhatchkala

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, caucase, derbent, makhatchkala, tirs, incendie