Attaque d'ATACMS sur Sébastopol: les Américains "se moquent du droit international"

Attaque d'ATACMS sur Sébastopol: les Américains "se moquent du droit international"

"Chaque fois que les Américains se rendent compte qu'ils sont en train de perdre sur le champ de bataille, ils montrent qu'ils se moquent du droit... 23.06.2024

La tragédie en Crimée rappelle les crimes de Washington au Vietnam, en Corée, en Afghanistan, en Irak et également à Gaza. Dans une situation défavorable sur le terrain, "ils sont prêts à tuer des civils", martèle l'analyste. L'attaque de Kiev ce dimanche a fait quatre morts à Sébastopol, selon un bilan actualisé. Plus de 120 autres personnes ont été blessées. La Défense russe a dévoilé que la frappe a été menée avec des missiles US ATACMS dotées de sous-munitions qui se dispersent en centaines d'obus meurtriers.

