https://fr.sputniknews.africa/20240623/apres-12-jours-de-competitions-5000-athletes-de-90-pays-se-separent-aux-jeux-des-brics-en-russie-1067190817.html

Après 12 jours de compétitions, 5.000 athlètes de 90 pays se séparent aux Jeux des BRICS en Russie

Après 12 jours de compétitions, 5.000 athlètes de 90 pays se séparent aux Jeux des BRICS en Russie

Sputnik Afrique

La cérémonie de clôture de l'événement a eu lieu ce 23 juin à Kazan. 23.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-23T20:42+0200

2024-06-23T20:42+0200

2024-06-23T20:42+0200

russie

kazan

brics

afrique du sud

égypte

burkina faso

éthiopie

biélorussie

chine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/17/1067190646_0:164:3128:1924_1920x0_80_0_0_845f58d2c0d7a04251458e03bceef658.jpg

Elle a été combinée avec la fête locale Sabantuy qui inclut des compétitions sportives comme par exemple des courses de chevaux, des courses en sac, les escalades de piliers et la lutte. Une belle occasion pour les participants de plonger dans la culture du peuple tatar, découvrir ses traditions et goûter ses plats. Les Jeux des BRICS ont été lancés le 12 juin par le Président russe. Au cours des épreuves, les athlètes se sont disputé 387 lots de médailles dans 27 disciplines sous les yeux de milliers de supporters. Le continent africain a été largement représenté, avec surtout des délégations nombreuses de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Burkina ou encore de l'Éthiopie. Au final, le tableau par pays a été dominé par la Russie, ses athlètes ont gagné 262 médailles d'or. Viennent ensuite la Biélorussie avec 55 médailles et la Chine avec 20 récompenses.

russie

kazan

afrique du sud

égypte

burkina faso

éthiopie

biélorussie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, kazan, brics, afrique du sud, égypte, burkina faso, éthiopie, biélorussie, chine