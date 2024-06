https://fr.sputniknews.africa/20240623/14-personnes-dont-deux-enfants-blessees-lors-dune-attaque-de-kiev-sur-sebastopol-1067181651.html

Trois civils dont 2 enfants tués, plus de 120 de blessés lors d'une attaque de Kiev sur Sébastopol

Trois civils dont 2 enfants tués, plus de 120 de blessés lors d'une attaque de Kiev sur Sébastopol

Sputnik Afrique

La défense antiaérienne russe a détruit cinq cibles aériennes, leurs débris sont tombés dans la zone côtière, a annoncé le gouverneur de la région. 23.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-23T12:05+0200

2024-06-23T12:05+0200

2024-06-23T15:00+0200

donbass. opération russe

opération militaire

sébastopol

crimée

attaque

kiev

ukraine

blessés

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/16/1062280523_0:215:3228:2031_1920x0_80_0_0_c79a8cd95211b07031b13995ccf978ea.jpg

Un petit incendie s'est déclaré dans une maison à la suite de la chute d'éclats d'obus.Dans un premier temps, les autorités locales ont fait état de 14 personnes blessées. Plus tard, le bilan a été revu à la hausse. Plus tard, la Défense russe a rapporté que les forces ukrainiennes ont attaqué des infrastructures civiles de Sébastopol avec des missiles ATACMS à sous-munitions. L'un des missiles s'est écarté de sa trajectoire et sa charge explosive a détonné dans le ciel au-dessus de Sébastopol, précise le ministère.Une enquête pénale pour terrorisme a été ouverte après l’attaque ukrainienne de ce 23 juin contre Sébastopol, a annoncé le Comité d’enquête russe.

sébastopol

crimée

kiev

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opération militaire, sébastopol, crimée, attaque, kiev, ukraine, blessés