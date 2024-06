https://fr.sputniknews.africa/20240622/niamey-mene-une-enquete-suite-au-sabotage-de-loleoduc-niger-benin-1067176544.html

Niamey mène une enquête suite au sabotage de l'oléoduc Niger-Bénin

Niamey mène une enquête suite au sabotage de l'oléoduc Niger-Bénin

Sputnik Afrique

Un tronçon du pipeline acheminant le brut nigérien depuis le bassin d'Agadem vers le port béninois de Sèmè-Kpodji a été mis hors du service dans la nuit du 16... 22.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-22T18:06+0200

2024-06-22T18:06+0200

2024-06-22T18:06+0200

niger

oléoduc

sabotage

pétrole

brut

bénin

mohamed bazoum

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/0e/1067046054_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_95e5f49bbb8f856e324943ed42d88e23.jpg

Cet incident qui a entraîné la fuite du pétrole sur plus de 370 mètres a été qualifié d'"acte de sabotage et de vandalisme" par la chaîne publique. L’attaque a été revendiquée par le Front patriotique de libération, mouvement rebelle créé après le renversement du Président Mohamed Bazoum et luttant pour sa libération. Le leader du groupe, Mahamoud Sallah, avait menacé de "faire sauter des installations" notamment "pétrolières". Le Niger a fermé les vannes du pipeline le 14 juin pour soupçon de vol de son pétrole et a dénoncé l'impossibilité de contrôler le chargement dans le port du Bénin.

niger

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, oléoduc, sabotage, pétrole, brut, bénin, mohamed bazoum