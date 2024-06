https://fr.sputniknews.africa/20240622/la-societe-rwandaise-ampersand-cree-un-partenariat-avec-le-constructeur-automobile-chinois-byd-1067175782.html

La société rwandaise Ampersand crée un partenariat avec le constructeur automobile chinois BYD

Grâce à cette coopération, le groupe africain d’assemblage de motos électriques compte en produire environ 40.000 d'ici fin 2026. 22.06.2024, Sputnik Afrique

Un protocole d’accord récemment signé aidera Ampersand à accroître son parc électrique et son infrastructure de recharge au Rwanda, au Kenya et sur le reste du continent.L'objectif à long terme est d'électrifier la plupart des 30 millions de motos commerciales en Afrique.Les batteries au lithium fer phosphate de BYD offrent en effet une longue durée de vie et un prix abordable. Elles sont adaptées aux processus d'électrification à grande échelle. Le partenariat avec BYD vise aussi à décarboniser l’industrie des motos commerciales qui connaît un essor en Afrique.

