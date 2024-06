https://fr.sputniknews.africa/20240621/mark-rutte-remporte-la-course-a-la-tete-de-lotan-quest-ce-que-les-medias-disent-de-lui-1067165454.html

Mark Rutte remporte la course à la tête de l'Otan. Qu'est-ce que les médias disent de lui?

Le Néerlandais Mark Rutte a la voie libre pour devenir le prochain secrétaire général de l'Alliance nord-atlantique. Voici ce que la presse écrit sur lui: 21.06.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/18/1065234600_0:163:3077:1893_1920x0_80_0_0_a1e2dbeebae76f863f78577513bfb7a9.jpg

The Guardian: Rutte est le vétéran de la politique néerlandaise, surnommé "Teflon Mark" pour sa capacité à ne pas se faire entaché par les scandales. Son autre surnom, "Celui qui murmure à l’oreille de Trump", est dû à sa capacité à convaincre l'ancien Président américain. Rutte est réputé pour avoir sauvé le sommet de l'Otan en 2018 en discutant avec Trump concernant les dépenses de défense. Politico: Gordon Sondland, qui a été ambassadeur de Trump auprès de l'Union européenne, a expliqué que Rutte "avait l'habitude de s'opposer à Trump quand il pensait que celui-ci avait tort et il le faisait en face de lui". "Je pense que c'est très rafraîchissant pour Trump", a-t-il ajouté. 🗞Financial Times: La semaine prochaine, les ambassadeurs de l'Otan se réuniront de manière informelle lors d'une réunion traditionnelle connue sous le nom de "Café du doyen", au cours de laquelle le doyen –l'ambassadeur le plus ancien auprès de l'Otan, en l'occurrence le Croate Mario Nobilo- confirmera le consensus pour Rutte.

