L'influence croissante de Moscou en Afrique inquiète les USA, écrit un quotidien italien

L'administration américaine est préoccupée de la présence russe de plus en plus forte "du cœur de l'Afrique, le Sahel, jusqu'aux rives de la Méditerranée"... 21.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-21T19:52+0200

À la lumière des événements récents et des changements de pouvoir au Niger, au Mali et au Burkina Faso, la Russie a réussi à prendre la place de l'Occident, en particulier celle des États-Unis et de la France, constate le journal. Le Président russe a souligné en mars que son pays ne s'était pas ingéré dans les affaires internes à l'Afrique ni n'avait évincé la France. Beaucoup d'Etats n'ont simplement pas envie d’avoir affaire aux anciens colonisateurs français, a expliqué Vladimir Poutine en ajoutant que ce n’était pas la faute de la Russie.

