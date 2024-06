https://fr.sputniknews.africa/20240621/les-libyens-voient-que-la-presence-russe-en-afrique-centrale-a-contribue-a-resoudre-les-crises-1067167126.html

"Les Libyens voient que la présence russe en Afrique centrale a contribué à résoudre les crises"

C'est le constat d'un universitaire libyen, expert en études stratégiques et politiques, qui a commenté pour Sputnik l'arrivée de navires de guerre russes dans... 21.06.2024, Sputnik Afrique

Les armées des deux pays partagent les mêmes objectifs, à savoir la construction d'un partenariat stratégique, a souligné Muhammed Mteyrid. Selon lui, cette coopération est cruciale pour le pays nord-africain dans le contexte géopolitique actuel. L'intensification des liens avec Moscou peut l'aider à résoudre des problèmes internes et à consolider sa "position souveraine" dans la région, explique-t-il. Par ailleurs, l'Occident est en train de "mobiliser ses forces paramilitaires" à Misrata, Al-Watia et Tripoli pour contrer l'influence russe croissante en Libye, poursuit l'universitaire. Et de noter qu'à la différence des puissances occidentales, Moscou "ne nuit pas au peuple libyen". Au contraire, il cherche à élaborer un partenariat équitable et durable, impliquant la formation du personnel militaire et l'équipement technique de l'armée. En effet, la Libye souhaite moderniser ses armements et la Russie peut jouer un rôle clé dans cette mission, ajoute M.Mteyrid. Le croiseur lance-missiles Varyag et la frégate Maréchal Chapochnikov sont arrivés dans le port de la ville libyenne de Tobrouk le 18 juin pour fournir un soutien matériel et technique, des échanges d'expériences et renforcer le partenariat entre les deux Marines.

