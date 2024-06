https://fr.sputniknews.africa/20240621/les-brics-doivent-unir-les-efforts-pour-stimuler-le-tourisme-et-favoriser-la-connectivite-aerienne-1067168452.html

Les BRICS doivent unir les efforts pour "stimuler le tourisme et favoriser la connectivité aérienne"

С'est ce qu'a déclaré la ministre éthiopienne du Tourisme à Sputnik Afrique. Cet effort ainsi que l'amélioration de l'accès aux visas sont nécessaires pour... 21.06.2024, Sputnik Afrique

Pour elle, la collaboration en matière de "marketing et de promotion" est également de mise car "plus nous en savons les uns sur les autres, sur notre histoire, notre culture et nos merveilles naturelles, plus nous nous rendons les uns chez les autres". Les membres des BRICS pourraient entre autres œuvrer à la numérisation du secteur du tourisme ainsi que sur des questions de durabilité relatives à la protection de la faune et du patrimoine culturel, ajoute la haute responsable.

