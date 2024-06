https://fr.sputniknews.africa/20240621/le-tchad-est-devenu-le-51e-pays-au-monde-a-avoir-elimine-la-maladie-du-sommeil-1067156531.html

Le Tchad est devenu le 51e pays au monde à avoir éliminé la maladie du sommeil

Le Tchad est devenu le 51e pays au monde à avoir éliminé la maladie du sommeil

21.06.2024

Le Tchad est le premier pays à être reconnu comme ayant éliminé une maladie tropicale négligée en 2024, devenant ainsi le 51e pays à avoir atteint ce but au niveau mondial, franchissant ainsi la ligne médiane vers l’objectif mondial de 100 pays fixé pour 2030, l’un des quatre grands objectifs mondiaux fixés par la Feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030.La maladie du sommeil peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux au début, mais causer par la suite un changement de comportement, un état confusionnel, des perturbations du cycle du sommeil ou même le coma, entraînant souvent la mort.L’amélioration de l’accès au diagnostic et au traitement précoces, ainsi que de la surveillance et de la riposte, a prouvé que les pays peuvent maîtriser et éventuellement éliminer la transmission. Jusqu’à présent, l’élimination de la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine a été validée par l’OMS dans sept pays: le Togo (2020), le Bénin (2021), la Côte d’Ivoire (2021), l’Ouganda (2022), la Guinée équatoriale (2022), le Ghana (2023) et le Tchad (2024). En juin 2024, dans la Région africaine de l’OMS, 20 pays avaient éliminé au moins une maladie tropicale négligée, le Togo ayant éliminé quatre maladies et le Bénin et le Ghana trois chacun. La trypanosomiase humaine africaine est une parasitose à transmission vectorielle causée par le parasite Trypanosoma.Ces parasites sont transmis à l’humain par la piqûre de mouches tsé-tsé infectées, qui contractent l’infection à partir d’humains ou d’animaux porteurs du parasite pathogène.

