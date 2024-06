https://fr.sputniknews.africa/20240621/le-niger-a-retire-le-permis-dexploitation-dune-grande-mine-duranium-au-groupe-francais-orano-1067156378.html

Le Niger a retiré le permis d’exploitation d’une grande mine d’uranium au groupe français Orano

Cette décision a été confirmée par l’entreprise dans un communiqué du 20 juin. 21.06.2024, Sputnik Afrique

Elle concerne le gisement d'Imouraren, situé au nord d'Agadez, l’un des plus grands gisements du monde, dont les réserves ont été estimées à 200.000 tonnes. Cependant, il était à l'arrêt depuis plus d'une décennie. Plus tôt en juin, Niamey a rappelé qu’Orano devait reprendre les travaux au plus tard le 19 juin à risque de perdre le droit à l’exploiter.Le ministre des mines s’est également référé à son annonce fait précédemment qu’il allait remettre le site "au domaine public" si des "travaux d’exploitation" n’avaient pas commencé dans un "délai de trois mois" après le 19 mars.

