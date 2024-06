https://fr.sputniknews.africa/20240621/le-fsb-declassifie-des-archives-sur-les-plans-secrets-allemands-dattaquer-lurss-1067163074.html

Le FSB déclassifie des archives sur les plans secrets allemands d'attaquer l'URSS

Le Service fédéral de sécurité russe a ainsi ouvert au public le témoignage de Werner Waechter, employé du ministère de l'Éducation du peuple et de la... 21.06.2024, Sputnik Afrique

fsb

archives secrètes

russie

allemagne

histoire

grande guerre patriotique (1941-1945)

Les documents montrent que l'Allemagne a été très active en dissimulant ses projets d'attaque surprise contre l'URSS, en répandant des rumeurs peu fiables et en menant des activités de diversion.Des agents allemands étaient chargés de déclarer qu'en vertu d'un article secret du traité avec l'Union soviétique, cette dernière cédait prétendument l'Ukraine au Reich pour 90 ans, en échange d'avoir les mains libres contre l'Angleterre et l'Inde.Des rumeurs ont circulé sur une prétendue visite imminente à Berlin de Staline et de Viatcheslav Molotov, chef du gouvernement soviétique.Ces documents ont été publiés à l'occasion de la Journée du souvenir et du chagrin du 83e anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique (1941-1945).

