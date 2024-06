https://fr.sputniknews.africa/20240621/la-tunisie-et-lalgerie-dans-le-top-5-des-importateurs-dorge-russe-1067162395.html

La Tunisie et l’Algérie dans le top 5 des importateurs d'orge russe

Ces deux pays ont importé 266.000 tonnes et 182.000 tonnes respectivement entre janvier et mai 2024, a précisé le régulateur fédéral des exportations agricoles.

Le top 5 comporte aussi l'Arabie saoudite, l'Iran et la Chine, selon Agroexport.Durant la campagne agricole de 2023/2024, la Russie pourrait exporter un record de 8,8 millions de tonnes d'orge contre 5,64 millions dans la campagne précédente.L'Algérie importe annuellement près de 700.000-800.000 tonnes d'orge, acquises essentiellement par l'Office algérien interprofessionnel des céréales et l’Office national de l’aliment du bétail. Et dans une moindre mesure, par des producteurs privés de fourrages qui en importent pour transformation ultérieure.

