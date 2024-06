https://fr.sputniknews.africa/20240621/il-y-a-plusieurs-domaines-dans-lesquels-les-francais-sont-presents-sur-le-front-ukrainien-1067165301.html

"Il y a plusieurs domaines dans lesquels les Français sont présents" sur le front ukrainien

"Il y a plusieurs domaines dans lesquels les Français sont présents" sur le front ukrainien

Sputnik Afrique

Plus de 80 après la création du régiment Normandie-Niémen, un bataillon composé de Français porte le même nom en Ukraine et marche sur les pas de ses illustres... 21.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-21T17:01+0200

2024-06-21T17:01+0200

2024-06-21T17:09+0200

zone de contact

donbass

france

normandie

escadrille normandie-niemen

podcasts

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/15/1067165125_0:88:936:615_1920x0_80_0_0_64f4b98a55bc7b3bb57c49788fd197b8.png

"Il y a plusieurs domaines dans lesquels les Français sont présents" sur le front ukrainien Sputnik Afrique Plus de 80 après la création du régiment Normandie-Niémen, un bataillon composé de Français porte le même nom en Ukraine et marche sur les pas de ses illustres aînés. Son commandant, Sergueï Munier, nous a confié les raisons de ce choix avant de faire le point sur la situation opérationnelle au front.

"C'est à la fois l'histoire, c'est le fait de répéter les exploits de nos ancêtres et c'est aussi comme l'aviation à l'époque était quelque chose de moderne, de la même manière, les drones, c'est aussi une nouvelle technologie qui est en jeu aujourd'hui, utilisée de manière plus efficace", a déclaré Sergueï Munier concernant le choix du nom "Normandie-Niémen" pour son bataillon.Retrouvez également dans cette émission: -Emilia Tangara, athlète russe d’origine malienne sur ses impressions après sa victoire au 400m haies aux Jeux des BRICS. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!

donbass

france

normandie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

donbass, france, normandie, escadrille normandie-niemen, podcasts, аудио