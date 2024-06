"Il n’en est absolument rien": le Président du Faso dément les rumeurs de mutinerie dans l'armée

"Nous sommes là. L’incident s’est passé pendant qu’on était en Conseil des ministres. Si les gens avaient fui, après le Conseil il n’y aurait pas eu de point de presse. Il ne faut pas écouter ces individus qui cherchent à distraire les gens. Nous, on ne fuit pas. On ne recule pas, on n’abandonne pas. Ils ont raconté ce qu’ils veulent. Tout le monde a compris que ce sont les ennemis de la Nation", a expliqué le chef d'État, faisant référence aux informations relayées par certains médias et militants.