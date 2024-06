https://fr.sputniknews.africa/20240620/senegal-la-croissance-economique-projetee-a-plus-de-10--en-2025-selon-le-fmi-1067132028.html

Sénégal: La croissance économique projetée à plus de 10 % en 2025, selon le FMI

Sénégal: La croissance économique projetée à plus de 10 % en 2025, selon le FMI

Sputnik Afrique

Le Sénégal va connaître en 2025 une croissance estimée à 10,1% et une diminution de l’inflation de 2%, a indiqué, mercredi à Dakar, le chef d’une mission du... 20.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-20T09:17+0200

2024-06-20T09:17+0200

2024-06-20T09:17+0200

fonds monétaire international (fmi)

sénégal

économie

croissance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/09/1065469180_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_00633113544672bb8dbebea203abc8cb.jpg

Pour 2025, les projections de croissance sont au-delà de 10%, et l’inflation va continuer à baisser à près de 2%, a déclaré Edouard Gemayel qui s’exprimait devant la presse au cours de la présentation de la 2e revue du programme des réformes économiques du gouvernement du Sénégal soutenues par le FMI.Selon le responsable du FMI, les projections de croissance pour 2024 sont maintenues à 7,1%, constituant une baisse par rapport aux 8,3% qui étaient initialement prévus.“On sera à 4,8% cette année, a-t-il dit, pour ce qui est de la croissance non hydrocarbures”.Edouard Gemayel a relevé également que l’inflation allait continuer à baisser passant de 4% à 3,9%.“Si on met ces chiffres en perspective en les comparant à la moyenne en Afrique subsaharienne, pour 2024, la moyenne est à près 3,8% alors que le Sénégal est à 7,1%”, a dit Edouard Gemayel.”Pour 2025, la moyenne de la croissance subsaharienne est à 4% alors que le Sénégal est au-delà de 10%”, a-t-il ajouté.Il a relevé que ”pour l’inflation de 2024 et 2025, la moyenne subsaharienne est au-delà de 10%, alors que le Sénégal sera à 3,9 % cette année et 2% l’année prochaine”.“Pour 2025, nous pensons que le déficit doit être à 3% du PIB afin de créer un coussin budgétaire pour avoir de la marge en cas d’une autre crise”, a-t-il noté.Concernant la politique budgétaire, le déficit de cette année qui était initialement estimé à 3,9%, sera de 4,6% du PIB”, selon le chef de mission du FMI.Un programme du FMIPar ailleurs, M. Gemayel a annoncé que le Sénégal pourrait recevoir vers la mi-juillet près de 230 milliards de FCFA dans le cadre du programme 2023-2026.“A l’issue de l’examen du Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI), le Sénégal aura accès à 230 milliards de FCFA”, a déclaré M. Gemayel.Le Sénégal a conclu avec le FMI un programme 2023-2026 d’un montant de 1150 milliards de FCFA. Pour la première revue concluante de ce programme, il a eu accès à 169 milliards de FCFA du FMI.Le FMI estime qu’il y a un “surfinancement” sur la dernière émission de l’Eurobond du gouvernement du Sénégal.”Le gouvernement a plus de liquidité qu’il en a besoin”, a relevé M. Gemayel qui a fait savoir que le FMI est en train de discuter avec le gouvernement pour faire de ce surfinancement “des opérations de gestion du passif sur ce surendettement”.“En plus de l’endettement au niveau du marché régional nous sommes en train de discuter avec le gouvernement pour faire des opérations de gestion du passif sur ce surfinancement”, a-t-il indiqué.Selon lui, “cela permettra de baisser le niveau de la dette et de réduire ce surfinancement”.

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

fonds monétaire international (fmi), sénégal, économie, croissance