https://fr.sputniknews.africa/20240620/on-veut-faire-un-service-des-affaires-etrangeres-a-lamericaine-ca-ne-marche-pas-1067158266.html

"On veut faire un service des Affaires étrangères à l'américaine, ça ne marche pas"

"On veut faire un service des Affaires étrangères à l'américaine, ça ne marche pas"

Sputnik Afrique

Jacques Cheminade est candidat dans la onzième circonscription des Français de l’étranger pour les prochaines élections législatives anticipées. Dans un... 20.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-20T19:45+0200

2024-06-20T19:45+0200

2024-06-21T12:45+0200

zone de contact

podcasts

diplomatie

vladimir poutine

occident

europe

emmanuel macron

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/15/1067157863_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_abe2d5b141611120bf872bc3e724ac05.jpg

«On veut faire un service des Affaires étrangères à l'américaine, ça ne marche pas.» Sputnik Afrique Jacques Cheminade est candidat dans la onzième circonscription des Français de l’étranger pour les prochaines élections législatives anticipées. Dans un entretien exclusif, il est revenu sur la situation internationale avant de dresser un diagnostic sans appel de la diplomatie française.

"Poutine est sage et il avance en disant : ‘Voilà, on assurera la sécurité de l'Ukraine à condition qu'elle affirme sa neutralité et qu'elle ne rentre ni dans l'Otan ni dans l'Union européenne’. Eh bien c'est exactement les conditions de paix qui, je pense aujourd'hui, sont nécessaires à appliquer. Sans ça, elle ne sortira pas ce conflit", a déclaré Jacques Cheminade à propos de la récente proposition de paix de Vladimir Poutine.Retrouvez également dans cette émission:- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur les autorités nigériennes qui ont refusé à l’entreprise nucléaire Orano le droit d’exploiter la mine d’uranium d’Imouraren.- Daouda Sawadogo, journaliste burkinabè et directeur de publication du journal Éclair info, sur la suspension pour 6 mois de TV5 Monde-Afrique au Burkina Faso.Sputnik Explique reviendra sur la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!

occident

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, diplomatie, vladimir poutine, occident, europe, emmanuel macron, аудио