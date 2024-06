https://fr.sputniknews.africa/20240620/medecine-nucleaire-moscou-pret-a-des-recherches-conjointes-avec-les-pays-des-brics--1067152594.html

Médecine nucléaire: Moscou prêt à des recherches conjointes avec les pays des BRICS

Médecine nucléaire: Moscou prêt à des recherches conjointes avec les pays des BRICS

Sputnik Afrique

"La coopération scientifique est un mode d'interaction très efficace", a avancé le ministre russe de la Santé en marge du Forum international de la médecine... 20.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-20T18:12+0200

2024-06-20T18:12+0200

2024-06-20T18:12+0200

russie

médecine

nucléaire

santé

brics

rosatom

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/14/1067152451_0:142:3133:1904_1920x0_80_0_0_fe1d218ab0c3fb7a2c76bdb131d536c8.jpg

La médecine nucléaire a déjà "obtenu certains résultats", a ajouté Mikhaïl Mourachko en notant que la Russie étendait sa coopération dans ce domaine à d'autres membres du groupe. Une déclaration qui fait écho à celle du directeur général adjoint du géant russe du nucléaire Rosatom. Youri Olenine a en effet fait savoir que son entreprise œuvre à élargir les partenariats à long terme au sein des BRICS. Rosatom fournit jusqu'à 90% des isotopes de l'Iran. Un taux qui descend à 33% pour le Brésil, 22% pour la Chine et 15% pour l'Inde, a précisé le responsable à la cérémonie d'ouverture du forum. Le premier Forum international sur la médecine nucléaire des BRICS s'est tenu à Saint-Pétersbourg, en Russie. L'événement a réuni plus de 250 représentants du groupe. Cette édition a été organisée par le ministère russe de la Santé et Rosatom.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, médecine, nucléaire, santé, brics, rosatom