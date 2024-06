https://fr.sputniknews.africa/20240620/le-ministre-russe-de-la-defense-inspecte-une-base-militaire-dans-le-primorie-en-extreme-orient-1067155455.html

Le ministre russe de la Défense inspecte une base militaire dans le Primorié, en Extrême-Orient

Le ministre russe de la Défense inspecte une base militaire dans le Primorié, en Extrême-Orient

Sputnik Afrique

La cité militaire de la 155e brigade d'infanterie navale de la Flotte russe du Pacifique est en cours de rénovation. De plus, la construction de nouvelles... 20.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-20T20:35+0200

2024-06-20T20:35+0200

2024-06-20T20:35+0200

russie

défense

base militaire

rénovation

flotte russe du pacifique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/14/1067155282_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_aa1c82fdc0bdac1cceaede837f4a0cfa.jpg

Elle sera achevée en deux étapes. Avant décembre 2025, seront construites trois casernes de 400 personnes chacune et une cantine de 1.000 places. Trois autres casernes, un complexe sportif d'entraînement, un lieu de stockage du matériel, des installations d'entretien et de réparation seront mis en place ensuite. Le ministre a insisté sur la nécessité de contrôler de près l'avancement des travaux et de respecter les délais pour que la cité puisse accueillir les "hommes qui vont commencer à revenir".

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, défense, base militaire, rénovation, flotte russe du pacifique