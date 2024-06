https://fr.sputniknews.africa/20240620/la-france-passe-par-les-medias-pour-emballer-les-peuples-dans-sa-propagande--1067146926.html

La France "passe par les médias pour emballer les peuples dans sa propagande"

La France "passe par les médias pour emballer les peuples dans sa propagande"

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a avancé auprès de Sputnik Afrique le directeur de publication du journal burkinabè Éclair info. 20.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-20T14:23+0200

2024-06-20T14:23+0200

2024-06-20T14:23+0200

opinion

burkina faso

niger

mali

propagande

france

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1c/1066277401_0:0:824:463_1920x0_80_0_0_6aa815a5f1cee59397f5c0f90bf659c5.jpg

Le Burkina Faso, ainsi que le Mali et le Niger, "ont compris ce jeu" et la "propagande a été démasquée", a expliqué Daouda Sawadogo en commentant la suspension de TV5 Monde par Ouagadougou. Paris a du "mal à digérer" son départ des trois pays et "tente de revenir" en passant "par la perfidie", souligne le journaliste. La France qui était présente dans les trois pays n'y a pas apporté la sécurité et ils ont demandé le départ de "différentes forces françaises", rappelle M. Sawadogo. TV5 Monde a été suspendue le 18 juin pour six mois et condamnée à une amende de 76.000 euros. La chaîne française est accusée d’avoir diffusé des "propos tendancieux frisant la désinformation", à la suite d’une émission abordant la situation sécuritaire au Burkina.

burkina faso

niger

mali

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, burkina faso, niger, mali, propagande, france