Voici des sujets pouvant être abordés lors de la visite de Poutine au Vietnam

Après la Corée du Nord, Vladimir Poutine se rend au Vietnam du 19 au 20 juin.

Les relations entre la Russie et l'ASEAN pourraient être soulevées, ainsi que la question des relations entre le Vietnam et les BRICS, selon l’expert sur les affaires russes Nguyen Hong Long.Le procédé pour effectuer des paiements entre les deux pays est également l’un des sujets brûlants, avance l'économiste Le Hoa. Il rappelle que Moscou a à plusieurs reprises proposé diverses options de paiement, mais que la partie vietnamienne ne les a pas acceptées: "J'espère que cette fois, le problème sera résolu". L’ajustement du partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam, en tenant compte de la menace de sanctions secondaires occidentales, pourrait être abordé, pense l'expert en affaires internationales Nguyen Minh Tam.La coopération humanitaire pèse également, avance l'historien Hoang Giang. Il rappelle que le Vietnam est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui compte un grand nombre de spécialistes formés en Union soviétique et en Russie.

