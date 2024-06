https://fr.sputniknews.africa/20240619/tchad-important-incendie-dans-un-depot-militaire-de-munitions-a-ndjamena-1067113070.html

Tchad: important incendie dans un dépôt militaire de munitions à N'Djamena

Un important incendie a ravagé mardi soir un dépôt militaire de munitions de la capitale du Tchad N'Djamena, a annoncé sur sa page Facebook le ministre des...

De nombreuses détonations très puissantes se font entendre jusqu'à plusieurs kilomètres du dépôt du quartier de Goudji, non loin de l'aéroport de N'Djamena, selon des médias, qui décrivent un ciel rougeoyant et une épaisse volute de fumée rougeâtre s'élevant au-dessus des lieux. Des projectiles sont propulsés vers le ciel et explosent à intervalles réguliers, selon la même source. "Un incendie s'est déclaré dans un magasin de munitions militaires situé à Goudji, provoquant des explosions importantes. La population est invitée à garder le calme", écrit M. Koulamallah sur sa page Facebook.Les habitants partagent sur les réseaux sociaux des images d'explosions, ainsi que d'obus transperçant les murs de leurs maisons.

