Le développement de l’Extrême-Orient et de l’Arctique seront discutés au Forum économique oriental

Le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique seront discutés au Forum économique oriental

19.06.2024

2024-06-19T13:45+0200

2024-06-19T13:45+0200

2024-06-19T13:45+0200

Le Forum économique oriental est un plateforme de discussion sur des sujets clés du développement global non seulement de l’Extrême-Orient et de l’Arctique russes, mais aussi de la région Asie-Pacifique dans son ensemble. Les participants discuteront des questions suivantes: Le Forum économique oriental 2024 se tiendra sur le campus de l’Université fédérale d’Extrême-Orient, à Vladivostok. Le Festival Saisons de Vladivostok et le programme sportif viendront compléter l’agenda du forum. L’exposition "Une rue d'Extrême-Orient" permettra à ses visiteurs de se familiariser avec le potentiel culturel, économique et innovant de la région. Le deuxième Forum International Journée du Faucon se tiendra également.Organisateur du forum La Fondation Roscongress est une institution non-financière de développement créée par décision du Président russe. C'est le plus grand organisateur d’événements russes et internationaux, notamment de congrès, d’expositions, d’événements d'affaires, sportifs et culturels. La Fondation date de 2007 et a pour objectif de promouvoir le potentiel économique, les intérêts nationaux et l’image de la Russie. Les événements qu'elle organise rassemblent des participants de 208 pays et territoires. La Fondation coopère avec les structures de l’Onu et d’autres organisations internationales.

