Le Burkina Faso suspend la chaîne d’information TV5 Monde-Afrique pour 6 mois

La sanction a été annoncée le 18 juin par le Conseil supérieur de la Communication (CSC), selon un communiqué à disposition par Sputnik Afrique. 19.06.2024, Sputnik Afrique

La chaîne francophone est accusée d’avoir diffusé des "propos tendancieux frisant la désinformation", à la suite d’une émission abordant la situation sécuritaire au Burkina. TV5 Monde a été condamnée à une amende de 50 millions de francs CFA (environ 76.000 euros). Le CSC met en cause une édition du journal télévisé du 17 juin. Le gendarme audiovisuel y a relevé des "affirmations de nature à minimiser les efforts consenties par les autorités de la transition, des forces de défense et sécurité (FDS) et des populations dans l’élan de reconquête du territoire national".La chaîne avait déjà été suspendue de diffusion dans ce pays africain pour 2 semaines à compter du 28 avril, pour avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch faisant état des "exactions" de militaires contre des civils.

