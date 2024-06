https://fr.sputniknews.africa/20240619/construction-dune-centrale-solaire-au-mali-la-russie-a-ete-choisie-a-cause-de-son-experience-1067123385.html

Construction d’une centrale solaire au Mali: la Russie "a été choisie à cause de son expérience"

Construction d’une centrale solaire au Mali: la Russie "a été choisie à cause de son expérience"

Sputnik Afrique

"La question énergétique est une question majeure pour notre pays", a avancé Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, dans une interview à Sputnik. Dans... 19.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-19T14:09+0200

2024-06-19T14:09+0200

2024-06-19T14:09+0200

afrique subsaharienne

mali

rosatom

énergie solaire

éclipse solaire

énergie nucléaire

construction

abdoulaye diop

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/01/1065338543_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_73805cd9c549454d2beb13281d453f31.jpg

Concernant la construction d’une centrale solaire au Mali, la Russie "a été choisie à cause de son expérience, de son expertise et de ses capacités" dans le domaine, dit-il.Il s’agit de la construction de la centrale solaire de Sanankoroba. D’une capacité de 200 MW, elle s’étendra sur 314 hectares dans le sud-ouest du pays. Les travaux ont démarré fin mai. Le projet est mené par la société russe Novawind, filiale du groupe nucléaire Rosatom. De plus, Bamako entend mener à bien le projet de construction d’une centrale nucléaire, toujours avec la Russie. Avec ces installations, le pays espère assurer son autonomie en matière de production d’énergie, a indiqué le ministre.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, rosatom, énergie solaire, éclipse solaire, énergie nucléaire, construction, abdoulaye diop, opinion