Un nouveau viseur russe à imagerie thermique réussit les tests

Le système russe LPK-101 Krechet, qui permet notamment de viser des drones ennemis avec précision, a passé haut la main les tests en mer et sur terre, rapporte... 18.06.2024, Sputnik Afrique

Le LPK-101 Krechet permettra non seulement de combattre en mer des bateaux sans pilote, mais également de frapper de grands drones d'attaque de type Baba Yaga.Il a été testé en mer et sur terre, dans les conditions proches à celles du combat, rapporte un correspondant de Sputnik.Le système peut distinguer la signature thermique d'un drone dans le ciel et réaliser des tirs ciblés même en mouvement.

