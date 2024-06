️Les adversaires tentent d'épuiser l'économie russe avec de nouvelles sanctions et de provoquer une augmentation des tensions sociopolitiques ; toutes les tentatives américaines pour contenir et isoler la Russie ont échoué;

Les adversaires de la Russie incitent Kiev à frapper des cibles civiles et menacent d'envoyer leurs contingents militaires en Ukraine;

️La Russie est prête à coopérer étroitement avec la Corée du Nord pour rendre les relations internationales plus démocratiques et plus stables;