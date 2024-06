https://fr.sputniknews.africa/20240618/le-rwanda-a-retire-sa-signature-du-communique-a-lissue-de-la-conference-sur-la-paix-en-ukraine-1067097175.html

Le Rwanda a retiré sa signature du communiqué à l'issue de la Conférence sur la paix en Ukraine

Kigali n'a finalement pas signé le communiqué final de la Conférence sur la paix en Ukraine, à en croire le document publié par le ministère suisse des...

Un temps annoncé signataire, le pays africain ne figure finalement pas sur la liste des participants ayant soutenu le document, tel que publié par le ministère suisse des Affaires étrangères. Le Rwanda est le troisième État a finalement reculer sur le communiqué conjoint, après l'Irak et la Jordanie. Après ce retrait, le nombre de pays ayant refusé de soutenir le communiqué final est passé à 16.La conférence sur la paix en Ukraine s'est tenue les 15 et 16 juin à Bürgenstock, en Suisse. Plusieurs observateurs ont souligné que les discussions n'avaient pas permis de progrès significatifs pour la paix, à cause notamment de l'absence de la Russie, non invitée au sommet. Le communiqué final avait lui aussi fait débat, les pays des BRICS présents refusant d'y apposer leur signature.

