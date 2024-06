https://fr.sputniknews.africa/20240618/le-concours-photo-stenine-a-annonce-la-liste-des-finalistes-de-2024-1067098198.html

Le concours photo Stenine a annoncé la liste des finalistes de 2024

18.06.2024

Leur liste complète ainsi que la sélection de photos des finalistes peuvent être consultées sur la version du site en russe et en anglais.Conformément à la tradition établie, la liste des finalistes, déterminée par un jury international, ne comprend pas les indications des places gagnantes: celles-ci seront annoncées en septembre en même temps que le lauréat du Grand Prix.Cette année, le jury international se compose uniquement de photojournalistes lauréats du Grand Prix des années précédentes.Chaque année, la portée géographique des participants au concours Stenine s'élargit. En 2024, des œuvres en provenance de Syrie, d'Afrique du Sud et de Myanmar ont été incluses pour la première fois dans la liste des finalistes. En tout, la liste regroupe des photos uniques et des séries de jeunes photojournalistes de 10 pays. Le nombre total d'œuvres évaluées par le jury international en 2024 était d'environ 2.000 réalisées par 557 participants de 36 pays, tels que la Russie, l'Inde, l'Iran, la Chine, l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, la Pologne, la France, l'Équateur, la Syrie, le Mexique et d'autres encore.Oksana Oleïnik, superviseur du concours Stenine, a commenté l'annonce de la liste des finalistes:Ils ont confirmé leur très haut niveau professionnel en sélectionnant, parmi une grande variété de photos soumises au concours, des œuvres vraiment talentueuses pour la liste des finalistes. J'invite tout le monde à visiter le site de notre concours et à les découvrir. Les jeunes photographes continuent de nous réjouir avec leurs œuvres, et nous sommes heureux de les aider au début de leur carrière."Les places gagnantes de la liste des finalistes et le lauréat du Grand Prix seront annoncés par le comité d'organisation du concours en septembre sur le site. Le concours prévoit également de lancer d'ici la fin de l'année la traditionnelle tournée mondiale des gagnants.À propos du concoursLe concours international de photojournalisme Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C'est une plateforme destinée aux jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à tout ce qui est nouveau, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements autour de nous.Les partenaires médiatiques principaux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie), la chaîne de télévision publique Rossiya-Kultura (Russie), la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie).Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et la radio Sputnik (international), la chaîne de télévision et le site RT (international), le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site du journal China Daily (Chine), le site The Paper (Chine), le réseau médiatique Al Mayadeen (Liban).À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie, le site d'information YOung JOurnalists (Russie), le site Russian Photo (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).

