https://fr.sputniknews.africa/20240618/la-nouvelle-corvette-russe-provorny-porteur-de-missiles-a-longue-portee-a-ete-mise-a-leau-1067108948.html

La nouvelle corvette russe Provorny, porteur de missiles à longue portée, a été mise à l’eau

La nouvelle corvette russe Provorny, porteur de missiles à longue portée, a été mise à l’eau

Sputnik Afrique

Un nouveau navire russe a été lancé à Saint-Pétersbourg, indique le ministère de la Défense. Il est destiné à renforcer la Flotte du Pacifique. 18.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-18T18:47+0200

2024-06-18T18:47+0200

2024-06-18T18:47+0200

russie

navires

corvette

marine russe

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103055/71/1030557181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d524d109d80e150486add4fec563217.jpg

La cérémonie de lancement de la corvette Provorny a eu lieu au chantier Severnaïa Verf, sous la direction de l'amiral Alexandre Moiseïev, commandant en chef de la Marine russe.Des représentants de l'United Shipbuilding Corporation, qui a construit le navire, étaient présents, ainsi que divers invités d'honneurs.Le bâtiment est destiné à la Flotte du Pacifique. Après avoir effectué tous les tests, il sera incorporé à la Marine et fera mouvement vers l'Extrême-Orient.Le navire, ainsi que les autres de cette classe, bénéficie d'un tonnage plus important et porte des missiles plus puissants en comparaison à leur modernisation précédente.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, navires, corvette, marine russe