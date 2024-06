https://fr.sputniknews.africa/20240618/au-burkina-letat-fait-labourer-des-terres-cerealieres-au-profit-des-personnes-deplacees-1067105650.html

Au Burkina, l’État fait labourer des terres céréalières au profit des personnes déplacées

Ce sont 20 hectares de bas-fonds rizicoles qui ont été labourés gratuitement par des tracteurs à Kongoussi, à 100 km au nord de la capitale, rapporte le... 18.06.2024, Sputnik Afrique

Les bénéficiaires de l’aménagement avaient été déplacés à cause des attaques terroristes. Suite à l’offensive de l’armée burkinabè, ces personnes ont été réinstallées. Elles ont également reçu des semences améliorées de riz ainsi que de l’engrais."Pour ce qui concerne le site des personnes déplacées internes réinstallées, les labours se poursuivront pour prendre en compte un plus grand nombre", a fait savoir le directeur régional de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques du Centre-Nord.Au total, les autorités prévoient d’aménager 10.500 hectares, dont 907 ont été déjà labourés, selon le fonctionnaire.

